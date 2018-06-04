474 июня 2018

Я брал кредит, но вовремя его не выплатил. Видимо, теперь числюсь недобросовестным заемщиком. В новых кредитах мне отказывают. Где можно узнать и изменить свою кредитную историю?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Необходимо обратиться в любой банк, чтобы узнать, в каком из бюро хранится ваша кредитная история. Также это можно узнать на сайте Центробанка cbr.ru в разделе «Кредитные истории» > «Запрос на представление сведений…». Для этого понадобится информация из кредитного договора — ваш код субъекта кредитной истории. Каждый вправе один раз в год получить бесплатно свою кредитную историю в любом бюро (ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ).

Не получится быстро исправить плохую кредитную историю. Можно попробовать получить небольшие суммы кредитов и гасить их без просрочек и переплат.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.