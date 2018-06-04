Необходимо обратиться в любой банк, чтобы узнать, в каком из бюро хранится ваша кредитная история. Также это можно узнать на сайте Центробанка cbr.ru в разделе «Кредитные истории» > «Запрос на представление сведений…». Для этого понадобится информация из кредитного договора — ваш код субъекта кредитной истории. Каждый вправе один раз в год получить бесплатно свою кредитную историю в любом бюро (ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ).

Не получится быстро исправить плохую кредитную историю. Можно попробовать получить небольшие суммы кредитов и гасить их без просрочек и переплат.