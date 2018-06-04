Вы вправе отказаться от потребительского кредита и можете досрочно вернуть всю сумму. При этом вы можете не уведомлять банк о досрочном погашении. На выполнение этих условий у вас есть 14 календарных дней (ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ). В течение этого срока никакой неустойки не будет.
444 июня 2018
Меня уговорили оформить услугу в кредит. Вечером я передумала и захотела расторгнуть договор. Можно ли отказаться от кредита на следующий день? Будет ли неустойка?
Темы: Займы и кредиты Расчеты
Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- об инвестиционном налоговом кредите по местным налогам
- об инвестиционном налоговом кредите по налогу на прибыль
- о временном приостановлении уплаты суммы задолженности по федеральным налогам и сборам
- о предоставлении инвестиционного налогового кредита
- Заявление об ошибке в платежном поручение (указан неверный КБК)
Есть вопросы?
Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!Получить ответ
Услуга платная