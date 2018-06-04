444 июня 2018

Меня уговорили оформить услугу в кредит. Вечером я передумала и захотела расторгнуть договор. Можно ли отказаться от кредита на следующий день? Будет ли неустойка?

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отвечает:

Вы вправе отказаться от потребительского кредита и можете досрочно вернуть всю сумму. При этом вы можете не уведомлять банк о досрочном погашении. На выполнение этих условий у вас есть 14 календарных дней (ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ). В течение этого срока никакой неустойки не будет.

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