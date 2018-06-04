Банк не имеет права навязывать дополнительные услуги, когда вы получаете кредит (ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 1). От них можно отказаться, даже если уже подписали договор. Для этого подайте заявку в банк. Более того, если вы уже оплатили часть ненужных услуг, вы можете потребовать вернуть эти деньги (п. 3 ст. 16 Закона № 2300–1).