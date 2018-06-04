Банк не имеет права навязывать дополнительные услуги, когда вы получаете кредит (ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300 1). От них можно отказаться, даже если уже подписали договор. Для этого подайте заявку в банк. Более того, если вы уже оплатили часть ненужных услуг, вы можете потребовать вернуть эти деньги (п. 3 ст. 16 Закона № 2300–1).
294 июня 2018
Кредитный специалист не предупредил и подключил дополнительные услуги, когда составлял договор. Среди них — юридическая помощь, доставка счетов, sms-информирование и пр. Что делать в такой ситуации? Можно ли отказаться от услуг после того, как подписал договор?
Тема: Кадры
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