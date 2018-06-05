Да, директор может подписать приказ сам на себя, если премия является составляющей системы оплаты труда работников.

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За трехминутную задержку в гардеробе можно лишить премии

Это может быть фиксированная премия, которая закреплена в трудовом договоре директора, и ее выплата не зависит от выполнения каких-либо показателей. Противоречия закону в этом нет (письмо Роструда от 11 марта 2009 г. № 1143-ТЗ). Если же стоит вопрос о единовременной премии руководителю организации, решение о премировании сотрудника принимает работодатель (ч. вторая ст. 135, ст. 191 ТК РФ).

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