Графы под подпись сотрудника в приказе и личной карточке оставьте незаполненными. Укажите «невозможно ознакомить под подпись по медицинским показаниям» и внесите реквизиты документа об инвалидности. Поясняющую запись заверьте своей подписью с расшифровкой и проставьте дату (ч. вторая ст. 84.1 ТК РФ).

В трудовой книжке записи о работе заверьте также только подписью представителя работодателя и печатью. Трудовую книжку выдайте на руки родственникам сотрудника. Это может быть любой близкий родственник: супруг, родители, дети. Запись о выдаче документа отразите в книге учета движения трудовых книжек в общем порядке и попросите родственника расписаться за документ.

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