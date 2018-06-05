Если срок договора определяет наступление события, то поле, где указывают дату, не заполняйте. В строке «Условия приема на работу, характер работы» пропишите условие о сроке. Формулировка будет такой «по срочному трудовому договору до выхода на работу основного работника».

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Как принимать на работу и увольнять директора

Приказ о приеме на работу – это распорядительный документ. Его основанием служит трудовой договор. Поэтому данные в приказе должны точно дублировать условия трудового договора, в частности: должность, размер оклада, срок (постановление Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1).

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