Нет, составлять дублирующий приказ не обязательно, тем более что унифицированные формы перестали быть обязательными для всех компаний, кроме государственных организаций (Закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ).

Прежде чем заключить трудовой договор с руководителем, собственник организации решает назначить его на должность. Решение может принять:

общее собрание участников общества, оформив его протоколом;

совет директоров общества, оформив его решением.

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Если в организации только один собственник, то генеральный директор назначается на основании решения единственного участника или акционера (п. 2 ст. 7 и п. 1 ст. 40 Закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, п. 2 ст. 2 и ст. 69 Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ).

Самостоятельно определите, какой приказ оформлять – о приеме на работу или приказ о вступлении в должность в произвольной форме. Выбранный вариант закрепите в локальных нормативных актах организации. Образцы документов отразите в альбоме форм, которые организация применяет в своей деятельности.

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