Закон не обязывает работодателя издавать приказ на обязательные удержания из заработной платы и иных доходов. Основанием удерживать алименты с работника служат оригиналы исполнительных документов, которые поступили в организацию: исполнительные листы; судебные приказы или нотариально заверенные соглашения об уплате алиментов и др. (ст. 109 СК РФ, ч. 1 ст. 12 и ч. 3 ст. 98 Закона от 2 октября 2007 г № 229-ФЗ). Если взыскатель обращался в ФССП России, то основанием для удержания станет постановление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на зарплату и иные доходы должника (ч. 1 ст. 12 Закона № 229-ФЗ, ч. 2 ст. 121 и ст. 122 ГПК РФ, п. 2 ст. 100 СК РФ).

Приказ на удержание лучше составить, так как любые удержания производят на основании распоряжения работодателя, и формально исключений из этого правила нет. Предусмотрите в документе место для подписи работника. Ознакомьте его с решением суда и предупредите об удержаниях (письмо Роструда от 19 декабря 2007 г. № 5204-6-0, от 11 марта 2009 г. № 1147-ТЗ). В приказе возложите обязанность на сотрудника бухгалтерии, ответственного за получение, обработку и хранение исполнительных документов, уведомить взыскателя о поступлении документа.

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