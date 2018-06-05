225 июня 2018

Закончилась реорганизация в форме присоединения. В трудовых книжках нужно отразить данный факт. Какой датой оформлять приказ о реорганизации и какую дату указать в нем?

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отвечает:

Запись в трудовую книжку вносите только после того, как завершится процедура реорганизации. Факт, что компания ее прошла, подтверждает свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). В свидетельстве указывают дату, когда Федеральная налоговая служба внесла запись в ЕГРЮЛ. Она и является официальной датой реорганизации компании.

Приказ оформляйте текущей датой, а в нем отражайте дату реорганизации из свидетельства. В графу 3 сведений о работе в трудовых книжках укажите дату реорганизации из свидетельства, в графу 4 внесите дату и номер приказа.

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