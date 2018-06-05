345 июня 2018

Надо ли учитывать доходы нового сотрудника на предыдущем месте работы, чтобы проверить право на вычет?

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отвечает:

Да, надо. По правилам Налогового кодекса РФ в течение конкретного налогового периода стандартный налоговый вычет на детей предоставляет один из налоговых агентов по выбору налогоплательщика. Если человек устроился в ваше учреждение среди года, попросите у него справку 2-НДФЛ с предыдущего места работы. Без этого документа вычет не предоставляйте (абз. 2 п. 3 ст. 218 НК РФ). Проверьте, работал ли новый сотрудник раньше, по его трудовой книжке (письмо ФНС России от 30 июля 2009 г. № 3-5-04/1133@).

Если сотрудник одновременно подрабатывает в учреждении по договору подряда, выплаты по нему тоже включайте в доходы, которые сравниваете с лимитом. Выяснять, в каких еще организациях работает сотрудник и получает ли он деньги по другим ГПД, вы не обязаны. Налоговый агент учитывает только собственные выплаты.

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