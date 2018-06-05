265 июня 2018

В середине года работник-нерезидент сменил статус и стал резидентом. С его доходов бухгалтер начал удерживать НДФЛ по ставке 13 процентов вместо 30. С какого момента считать доход, чтобы сверить его с лимитом?

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отвечает:

В лимит включите только доходы, которые облагаются по ставке 13 процентов. Суммы, с которых НДФЛ считают по другим ставкам, не учитывайте (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Исключите из расчета доходы, которые освобождены от НДФЛ. Отдельные выплаты облагаются налогом частично. В таком случае учтите только ту часть, с которой удержали налог (письмо Минфина России от 21 марта 2013 г. № 03-04-06/8872). Например, матпомощь или стоимость подарков в части, которая превышает 4 тыс. руб.

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