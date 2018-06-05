В лимит включите только доходы, которые облагаются по ставке 13 процентов. Суммы, с которых НДФЛ считают по другим ставкам, не учитывайте (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Важная статья:

Самое время проверить детские вычеты по НДФЛ

Исключите из расчета доходы, которые освобождены от НДФЛ. Отдельные выплаты облагаются налогом частично. В таком случае учтите только ту часть, с которой удержали налог (письмо Минфина России от 21 марта 2013 г. № 03-04-06/8872). Например, матпомощь или стоимость подарков в части, которая превышает 4 тыс. руб.