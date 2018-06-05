На дату получения.
Для большинства доходов это день выплаты. Исключение – зарплата и трудовые премии (п. 2 ст. 223 НК РФ). Доходы по оплате труда у работника возникают в последний день месяца, за который бухгалтерия начислила выплату. Проверяйте начисленный доход по итогам текущего месяца, даже если деньги выдадите в следующем. Предоставляйте вычет не раньше, чем узнаете точный размер доходов сотрудника по итогам месяца.
21 сентября он получил 22 000 руб. отпускных. Доход с начала года на день отпуска – 338 800 руб. Это меньше лимита в 350 000 руб. Но за сентябрь экономист получит еще 23 466,67 руб. зарплаты. Доход станет 362 266,67 руб., что больше лимита. Вычет за сентябрь уже не положен.