315 июня 2018

На какую дату нужно учесть доходы, чтобы не превысить лимит дохода по вычетам?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

На дату получения.

Для большинства доходов это день выплаты. Исключение – зарплата и трудовые премии (п. 2 ст. 223 НК РФ). Доходы по оплате труда у работника возникают в последний день месяца, за который бухгалтерия начислила выплату. Проверяйте начисленный доход по итогам текущего месяца, даже если деньги выдадите в следующем. Предоставляйте вычет не раньше, чем узнаете точный размер доходов сотрудника по итогам месяца.

Пример. Экономист работает в школе с начала года.

21 сентября он получил 22 000 руб. отпускных. Доход с начала года на день отпуска – 338 800 руб. Это меньше лимита в 350 000 руб. Но за сентябрь экономист получит еще 23 466,67 руб. зарплаты. Доход станет 362 266,67 руб., что больше лимита. Вычет за сентябрь уже не положен.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.