На дату получения.

Для большинства доходов это день выплаты. Исключение – зарплата и трудовые премии (п. 2 ст. 223 НК РФ). Доходы по оплате труда у работника возникают в последний день месяца, за который бухгалтерия начислила выплату. Проверяйте начисленный доход по итогам текущего месяца, даже если деньги выдадите в следующем. Предоставляйте вычет не раньше, чем узнаете точный размер доходов сотрудника по итогам месяца.