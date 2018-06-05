395 июня 2018

Когда заключаешь договор, банки навязывают страховку по кредиту. Законно ли это? Можно ли отказаться от страховки, когда уже заключил договор?

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отвечает:

Страхование должно быть добровольным. Банк не вправе продавать одну услугу с условием, чтобы купили и другую. Но высока вероятность, что вам снизят ставку по кредиту, если вы приобретете страховку через посредничество банка.

Вы имеете право в течение 14 дней потребовать, чтобы вам вернули сумму страховки, которую вы заплатили. Для этого подайте заявление в банк и сошлитесь на пункт 1 Указания Банка России от 20.11.2015 № 3854-У. Условие возврата при этом — чтобы за срок использования страховки не произошел страховой случай.

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