456 июня 2018

Сотрудник каждый месяц получает оклад и премию — процент от продаж. Оклад меньше МРОТ. Сколько платить в аванс?

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отвечает:

Аванс должен быть не меньше половины МРОТ (информация с сайта онлайнинспекция.рф). Если сотрудник отработал норму, платить ему нужно не меньше минималки (ст. 133, 133.1 ТК).

Аванс — это зарплата за первую половину месяца. Значит, он не может быть меньше половины минимума. Федеральный МРОТ с 1 мая — 11 163 руб. Если в регионе нет своего минимума, то аванс сотрудника должен быть не меньше 5581,5 руб. (11 163 ₽ : 2). Либо не ниже половины регионального МРОТ, если он больше федерального.

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