Безопаснее выдать сотруднику часть зарплаты в день аванса, 30 мая. Иначе компанию могут оштрафовать на 50 000 руб. за то, что она выдает зарплату реже чем каждые полмесяца (ч. 6 ст. 5.27 КоАП).

По правилам компании сотрудник впервые должен получить деньги, когда будут выдавать зарплату за вторую часть месяца — 15 июня. Первую часть месяца он не работал, и 30 мая ему получать нечего. Но тогда сотрудник останется без выплат почти на месяц, с 18 мая по 15 июня.

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