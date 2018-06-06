Да, может. Если работник имеет фактическую возможность трудиться по внутреннему совместительству вечером, то работодатель должен предоставить ему такую работу, а сотрудник – выполнить ее в соответствии с условиями заключенного договора (абз. 3 ч. второй ст. 22, абз. 3 ч. первой ст. 21 ТК РФ).

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Главбухам придется повышать квалификацию

В такой ситуации за период повышения квалификации работодатель обязан, помимо среднего заработка по основной работе, выплатить зарплату, а не средний заработок, за работу по совместительству (абз. 5 ч. первой ст. 21, ст. 187 ТК РФ).

Направлять на курсы по основной работе можно, если это не является основанием для отмены работы по совместительству и если есть реальная возможность выполнять такую работу. На период повышения квалификации по работе по совместительству можно оформить отпуск за свой счет, но только с согласия работодателя (ч. первая ст. 128 ТК РФ).