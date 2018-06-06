546 июня 2018

У сотрудника несколько мест работы по совместительству. Как при этом соблюсти ограничение в половину нормы рабочего времени – по каждому месту работы или по совокупности рабочих мест?

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отвечает:

Однозначного ответа на этот вопрос законодательство не содержит, поскольку по данному вопросу сформировались две позиции.

Первая. Ограничение нормы рабочего времени действует по совокупности рабочих мест по совместительству. Работа по совместительству – вся работа, которую сотрудник выполняет вне основного места работы. Ограничение на половину нормы рабочего времени необходимо соблюдать по совокупности рабочих мест сотрудника-совместителя (ч. вторая ст. 282 ТК РФ). При ином подходе норма на ограничение продолжительности работы по совместительству не защищает сотрудника от чрезмерной нагрузки в процессе труда (ст. 209 ТК РФ).

Вторая. Трудовой кодекс не содержит оговорки, что ограничение рабочего времени совместителя следует соблюдать по совокупности работ по совместительству (ст. 284 ТК РФ). Продолжительность рабочего времени совместителя ограничивают по каждой его работе по совместительству, а не по их совокупности (письмо Роструда от 14 ноября 2013 г. № 1007-6-1, от 19 ноября 2012 г. № ПГ/8814-6-1).

С учетом официальной позиции организации вправе применять второй подход. Законодательство не обязывает работодателя проверять наличие у сотрудника других мест работы по совместительству и условия работы на них. На практике возможна ситуация, когда сотрудник, не уведомив работодателя о других местах работы, заключает еще один договор, где установленное ограничение по часам работы уже не будет соблюдаться. Не каждый работодатель может выявить такие факты без специальной проверки. Но и если их обнаружили, нет оснований привлечь работодателя к ответственности из-за отсутствия его вины.

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