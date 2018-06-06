Сверхурочной считают работу, которая превышает установленную для сотрудника продолжительность рабочего времени (ст. 99 ТК РФ). В те дни, когда сотрудник занят на основном месте работы, ежедневная продолжительность его работы по совместительству не может превышать четырех часов в день. Более четырех часов совместитель вправе работать только в те дни, когда он не занят по основной работе.

Пример:



По основному месту работы у Сергея В. в пятницу выходной. Поэтому он имеет возможность работать по совместительству полный рабочий день – восемь часов. Тогда сверхурочными будут часы, которые Сергей В. отработает сверх положенных восьми. Учетный период в организации составляет месяц. Продолжительность рабочего времени Сергея В. по совместительству за этот период не должна превышать половины нормы рабочего времени. Его сравнивают с нормой для сотрудников той же категории, которые работают на постоянной основе такой же учетный период (ст. 284 ТК РФ).

Сотрудник, который работает по совместительству, может работать и меньше четырех часов в день. Сверхурочной для него будет считаться работа, которая превышает установленную ему норму рабочего времени. Например, если по трудовому договору совместитель работает по два часа в день, любая переработка сверх установленного времени считается сверхурочной работой.