286 июня 2018

Впервые приняли на работу совместителя. Один день в неделю он имеет возможность работать полный рабочий день. Но можем ли мы ему это разрешить? Когда работа совместителя считается сверхурочной?

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отвечает:

Сверхурочной считают работу, которая превышает установленную для сотрудника продолжительность рабочего времени (ст. 99 ТК РФ). В те дни, когда сотрудник занят на основном месте работы, ежедневная продолжительность его работы по совместительству не может превышать четырех часов в день. Более четырех часов совместитель вправе работать только в те дни, когда он не занят по основной работе.

Пример:

По основному месту работы у Сергея В. в пятницу выходной. Поэтому он имеет возможность работать по совместительству полный рабочий день – восемь часов. Тогда сверхурочными будут часы, которые Сергей В. отработает сверх положенных восьми. Учетный период в организации составляет месяц. Продолжительность рабочего времени Сергея В. по совместительству за этот период не должна превышать половины нормы рабочего времени. Его сравнивают с нормой для сотрудников той же категории, которые работают на постоянной основе такой же учетный период (ст. 284 ТК РФ).

Сотрудник, который работает по совместительству, может работать и меньше четырех часов в день. Сверхурочной для него будет считаться работа, которая превышает установленную ему норму рабочего времени. Например, если по трудовому договору совместитель работает по два часа в день, любая переработка сверх установленного времени считается сверхурочной работой.

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