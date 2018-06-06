Нет, нельзя. Под совместительством понимают выполнение другой работы в свободное от основной работы время. Продолжительность рабочего времени при этом не должна превышать четырех часов в день (ст. 60.1, 282, 284 ТК РФ).

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Чем ненормированный рабочий день отличается от гибкого графика

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, когда отдельные сотрудники привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). Поскольку рабочее время совместителя ограничено законом, ему нельзя установить режим ненормированного рабочего дня независимо от того, сколько часов в день он работает.