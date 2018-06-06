396 июня 2018

В компании для некоторых категорий работников вводим ненормированный рабочий день. Составляем перечень должностей сотрудников, для которых планируем его установить. Можно ли включить в него совместителей?

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отвечает:

Нет, нельзя. Под совместительством понимают выполнение другой работы в свободное от основной работы время. Продолжительность рабочего времени при этом не должна превышать четырех часов в день (ст. 60.1, 282, 284 ТК РФ).

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, когда отдельные сотрудники привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). Поскольку рабочее время совместителя ограничено законом, ему нельзя установить режим ненормированного рабочего дня независимо от того, сколько часов в день он работает.

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