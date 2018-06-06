586 июня 2018

Заключили трудовой договор с совместителем. Продолжительность его ежедневной работы составляет четыре часа. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы сотрудников сокращается на один час. Нужно ли сократить время работы совместителю, ведь его рабочий день и так имеет меньшую продолжительность?

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отвечает:

Да, нужно. Трудовой кодекс перечисляет праздничные дни, которые действуют на территории России (ч. первая ст. 112 ТК РФ). По общему правилу, продолжительность рабочего дня или смены, которые непосредственно предшествуют нерабочему праздничному дню, уменьшают на один час.

Сокращение рабочего дня на один час не уменьшает зарплату сотрудника (ч. первая ст. 95 ТК РФ). Это норма действует в отношении всех сотрудников независимо от их режима труда и продолжительности рабочего дня, включая и тех, кто работает по совместительству – внутреннему или внешнему (ст. 284 ТК РФ). Правомерность такой позиции подтверждают специалисты Минтруда России в письме от 12 марта 2002 г. № 1362-ВЯ. Аналогичную позицию занимают и суды (решение Верховного Суда РФ от 29 сентября 2006 г. № ГКПИ06-963).

Пример:

Продолжительность ежедневной работы внешнего совместителя Владимира С. составляет четыре часа в день. В таком случае его рабочий предпраздничный день составит три часа, то есть сократится на один час в общем порядке.

Если продолжительность рабочего дня совместителя составляет всего один час в день, то ему сокращают рабочее время на один час также в общем порядке. То есть получится, что сотрудник в этот день вообще не будет работать. При этом день ему оплачивают в общем порядке, так как зарплату не сокращают.

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