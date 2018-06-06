406 июня 2018

Некоторым сотрудникам мы оплачиваем перелет к месту отдыха и обратно. Облагается ли эта сумма НДФЛ? Не работаем работаете в районе Крайнего Севера. Сможет ли сотрудник сэкономить на НДФЛ, если мы оформим договор дарения?

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отвечает:

Сотрудники получают доход, который облагается НДФЛ. Исчислите налог в день, когда вы купили билеты. Удержите его с ближайшей денежной выплаты.

Если оформить договор дарения, тогда с 4000 руб. не требуется удерживать налог [п. 28 ст. 217 НК]. Но только при условии, что до этого работник не получал подарков от работодателя. А вот материальная помощь, полученные призы в данном случае не влияют на налог: от НДФЛ освобождаются выплаты до 4000 руб. по каждому основанию, перечисленному в пункте 28 статьи 217 НК [письмо ФНС от 19.01.2017 № БС-4-11/787@].

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