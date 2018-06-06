Отразите перечисление зарплаты два раза.

Алименты — это часть зарплаты сотрудника, которую перечисляют другому «физику». То есть в вашем случае на каждую зарплату надо заполнять два блока в части 2 расчета 6-НДФЛ. Дата фактического получения дохода — последний день месяца [п. 2 ст. 223 НК]. В первом блоке дата удержания налога — день выплаты алиментов. Во втором — день перечисления зарплаты.