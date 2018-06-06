386 июня 2018

Вторую часть зарплаты перечисляем сотрудникам 10-го числа. Алименты с зарплаты одного работника перечисляем 5-го числа. Как заполнять 6-НДФЛ в таком случае?

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отвечает:

Отразите перечисление зарплаты два раза.

Алименты — это часть зарплаты сотрудника, которую перечисляют другому «физику». То есть в вашем случае на каждую зарплату надо заполнять два блока в части 2 расчета 6-НДФЛ. Дата фактического получения дохода — последний день месяца [п. 2 ст. 223 НК]. В первом блоке дата удержания налога — день выплаты алиментов. Во втором — день перечисления зарплаты.

Пример:

Компания должна перечислить алименты 5 мая, но это выходной. Поэтому надо выплатить их в предыдущий рабочий день — 4 мая. Зарплату выдадут 10 мая. В 6-НДФЛ компания запишет:

  • строка 100 — 30.04.2018;
  • строка 110 — 04.05.2018;
  • строка 120 — 07.05.2018;
  • строка 100 — 30.04.2018;
  • строка 110 — 10.05.2018;
  • строка 120 — 11.05.2018.
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