Да, можно.

Это подтверждает информация на сайте Роструда (онлайнинспекция.рф). По закону компания обязана извещать работника о составных частях зарплаты (ч. 1 ст. 136 ТК). Но не сказано, с какой периодичностью это нужно делать. Роструд считает, что одного раза в месяц достаточно (письмо от 20.05.2011 № 1375-6-1). Но компания вправе выдавать расчетные листки и два раза в месяц.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>