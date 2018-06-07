407 июня 2018

Можно ли выдавать расчетные листки один раз в месяц? Не будет ли нарушения, ведь деньги сотрудникам мы выплачиваем два раза.

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, можно.

Это подтверждает информация на сайте Роструда (онлайнинспекция.рф). По закону компания обязана извещать работника о составных частях зарплаты (ч. 1 ст. 136 ТК). Но не сказано, с какой периодичностью это нужно делать. Роструд считает, что одного раза в месяц достаточно (письмо от 20.05.2011 № 1375-6-1). Но компания вправе выдавать расчетные листки и два раза в месяц.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.