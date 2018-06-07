Нет, не вправе. Если заплатите сотруднику за первую половину месяца позже срока, компания рискует получить предупреждение или штраф до 50 000 руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП). К тому же понадобится начислить сотруднику компенсацию за задержку зарплаты (ст. 236 ТК).

Важная статья:

Не начисляем взносы с авансов подрядчикам

Компания обязана выдавать сотруднику зарплату каждые полмесяца в даты, которые установила во внутренних документах (ч. 6 ст. 136 ТК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>