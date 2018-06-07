257 июня 2018

По результатам специальной оценки на рабочих местах выявлены вредные условия труда. А руководство компании планировало привлечь к работе совместителей. Можно ли теперь это сделать?

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Ответ на этот вопрос зависит от того, в каких условиях труда кандидат на совместительство работает по основному месту. Если основные свои обязанности сотрудник выполняет в нормальных условиях, то принять его по совместительству на вредные работы можно. А если он занят на вредных работах по основному месту, то трудиться в таких условиях еще и по совместительству нельзя (ч. пятая ст. 282, ст. 283 ТК РФ). Исключение составляют лишь некоторые категории сотрудников.

Чтобы проверить, в каких условиях человек трудится по основному месту, попросите у него справку о характере и условиях труда. Такое подтверждение понадобится только при приеме на работу внешнего совместителя. В случае с внутренним совместительством условия труда сотрудника можно подтвердить данными специальной оценки или аттестации рабочих мест (ст. 283 ТК РФ).

Учитывайте, что совместителю полагаются все гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда, которые предусматривает Трудовой кодекс:

  • сокращенная продолжительность рабочего времени;
  • повышенный размер оплаты труда;
  • ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ч. вторая ст. 287 ТК РФ).

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