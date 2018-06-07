Да, можете, если медицинское заключение это не запрещает. Продолжительность рабочего времени для сотрудников – инвалидов I или II группы не должна превышать 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ст. 92 ТК РФ, ст. 23 Закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ). Длительность ежедневной работы для инвалидов определяет медицинское заключение (ч. первая ст. 94 ТК РФ). Документом, который содержит ограничения продолжительности ежедневной работы для инвалидов, является индивидуальная программа реабилитации (ст. 11 Закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ).

Важная статья:

На внутреннего совместителя оформляйте два трудовых договора

Законодательство допускает возможность работы инвалидов с их согласия и за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Их можно привлечь к сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, если в реабилитационной программе нет прямого запрета (ч. пятая ст. 99, ч. седьмая ст. 113 ТК РФ). Трудовое законодательство не содержит запрета для инвалидов на труд как по внешнему, так и по внутреннему совместительству. Поэтому сотрудник-инвалид вправе трудиться по совместительству у того же работодателя.

Рабочий день по совместительству для инвалида может длиться не более четырех часов в день. Продолжительность рабочего времени не должна составлять более половины максимальной нормы для такого сотрудника (ст. 284 ТК РФ). При этом работа по совместительству не может быть ему противопоказана по состоянию здоровья (ст. 83, 212 ТК РФ).