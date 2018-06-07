Трудовое законодательство не предусматривает прямой перевод сотрудника с основной работы на работу по совместительству у того же работодателя. В этом случае оформляйте увольнение сотрудника с основного места работы в общем порядке: по собственному желанию или по соглашению сторон. При этом выплачивайте компенсацию за неиспользованный отпуск и выдавайте все необходимые документы, в том числе трудовую книжку с записью об увольнении по соответствующему основанию.

После того как бывший сотрудник устроится в другую организацию на основную работу, заключите с ним новый трудовой договор о работе по совместительству и выдайте ему справку о приеме на работу. При желании сотрудник может предъявить данную справку по новому основному месту работы, где ему внесут запись о работе по совместительству (ст. 66, 72.1, 77 ТК РФ).