Безопасно снизить оклад можно по соглашению с работником. Например, предложите ему перейти на условия неполного рабочего времени (ст. 72 ТК РФ). Если сотрудник не согласится, поменять условия трудового договора по инициативе работодателя можно лишь при изменении организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ).

Само по себе снижение объема работы конкретного сотрудника или по организации в целом суд не признает таким изменением (кассационное определение Московского городского суда от 25 декабря 2012 г. № 4г/2–12138/12). Работодатель обязан обеспечить сотрудника работой в соответствии с выполняемой им трудовой функцией (ст. 15, абз. 3 ч. второй ст. 22 ТК РФ). Но если необходимость в конкретной трудовой функции отпадет, работодатель вправе сократить должность.