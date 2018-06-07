267 июня 2018

Планируем принимать часть сотрудников по гибкому графику. Как установить в трудовом договоре индивидуальный режим работы?

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отвечает:

При режиме гибкого рабочего времени начало, окончание, общую продолжительность рабочего дня или смены определяют по соглашению сторон (ст. 57, 102 ТК РФ) (образец ниже). В трудовом договоре отразите элементы этого режима (п. 2.1 Рекомендаций, утвержденных постановлением от 30 мая 1985 г. Госкомтруда СССР № 162, ВЦСПС № 12–55):

  • переменное (гибкое) время, в пределах которого сотрудник может начинать и заканчивать работу по своему усмотрению;
  • фиксированное время, когда работник обязан находиться на рабочем месте;
  • перерыв для питания и отдыха, обычно разделяющий фиксированное время на части;
  • продолжительность учетного периода, в рамках которого сотрудник должен отработать норму часов (рабочий день, неделя, месяц и т. д.).
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