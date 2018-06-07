При режиме гибкого рабочего времени начало, окончание, общую продолжительность рабочего дня или смены определяют по соглашению сторон (ст. 57, 102 ТК РФ) (образец ниже). В трудовом договоре отразите элементы этого режима (п. 2.1 Рекомендаций, утвержденных постановлением от 30 мая 1985 г. Госкомтруда СССР № 162, ВЦСПС № 12–55):
- переменное (гибкое) время, в пределах которого сотрудник может начинать и заканчивать работу по своему усмотрению;
- фиксированное время, когда работник обязан находиться на рабочем месте;
- перерыв для питания и отдыха, обычно разделяющий фиксированное время на части;
- продолжительность учетного периода, в рамках которого сотрудник должен отработать норму часов (рабочий день, неделя, месяц и т. д.).
- Важная статья:
- Когда, с кем и зачем заключать типовой трудовой договор