287 июня 2018

Отправили работника в командировку за границу. По закону за ним сохраняется средний заработок. Надо ли удерживать с дохода НДФЛ, если в момент его получения сотрудник находится за границей?

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отвечает:

Удержите НДФЛ с выплат работнику.

НДФЛ облагаются доходы, которые «физик» получил за работу на территории России и за ее пределами. Но только до тех пор, пока он — налоговый резидент. Для этого в течение последних 12 месяцев нужно находиться на территории страны не меньше 183 дней (п. 2 ст. 207 НК). Как только «физик» становится нерезидентом, его доходы за труд в иностранном государстве НДФЛ не облагаются.

На время заграничной командировки компания должна сохранить за сотрудником средний заработок (ст. 167 ТК). По мнению Минфина, средний заработок — это доход, который работник получил еще на территории РФ (письмо от 26.03.2018 № 03-04-05/18898).

Поэтому нужно удержать НДФЛ, даже когда сотрудник уже давно в зарубежной командировке. А если он стал нерезидентом, надо применить к доходу ставку не 13, а 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК).

Кроме среднего заработка сотруднику оплачивают командировочные расходы. Вы можете выдать ему деньги как в рублях, так и иностранной валюте (п. 16 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749).

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