207 июня 2018

Компания передает свои материалы контрагенту для переработки и получает товар. В акте исполнитель прописал количество готового товара и стоимость работ. В марте по ошибке приняли к учету и работу, и товар. Нужно ли исправить ошибку?

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отвечает:

Нужно сторнировать записи на приемку товара и сделать проводки по учету переработки давальческих материалов.

Компания вправе отдать на сторону часть работ по производству.

При этом заключают договор подряда и платят контрагенту только за работу, если он изготавливает продукцию из материалов заказчика.

Когда компания передает материалы для переработки, они остаются ее собственностью. Поэтому их не списывают с баланса, а продолжают учитывать на счете 10, но обособленно, на субсчете 10–7 «Материалы, переданные в переработку на сторону» (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н).

Переработчик должен отчитаться перед заказчиком о работе, затратах материала и передать готовые изделия.

Для этого контрагенты вправе применять форму первички, которую разработали самостоятельно (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Готовые изделия учитывают не на счете 41 «Товары» а на счете 43 «Готовая продукция». Ведь товаром считаются покупные ценности для перепродажи, а вы фактически изготовили изделия.

Когда примете у контрагента готовую продукцию, стоимость материалов и работ спишите на счет учета затрат на производство. А уже затем делайте проводку:

Дебет 43 Кредит 20
Принята к учету готовая продукция

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