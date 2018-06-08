258 июня 2018

Компания заказывает и оплачивает для своих сотрудников обеды по заранее составленному меню. Стоимость таких обедов облагается НДФЛ и взносами?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Со стоимости обедов рассчитайте НДФЛ и страховые взносы (письмо Минфина от 05.02.2018 № 03-15-06/6579). Это доход сотрудников в натуральной форме (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК). Сотрудники заказывают обеды по меню, а значит, сумма дохода, который получает каждый работник, вам известна.

Начисляйте НДФЛ и взносы со стоимости питания с учетом НДС (п. 1 ст. 211, п. 7ст. 421 НК, п. 3 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Определить ее можно по накладным от поставщиков. НДФЛ удержите за счет денежных выплат в пользу сотрудника (п. 4 ст. 226 НК).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.