Со стоимости обедов рассчитайте НДФЛ и страховые взносы (письмо Минфина от 05.02.2018 № 03-15-06/6579). Это доход сотрудников в натуральной форме (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК). Сотрудники заказывают обеды по меню, а значит, сумма дохода, который получает каждый работник, вам известна.

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Начисляйте НДФЛ и взносы со стоимости питания с учетом НДС (п. 1 ст. 211, п. 7ст. 421 НК, п. 3 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Определить ее можно по накладным от поставщиков. НДФЛ удержите за счет денежных выплат в пользу сотрудника (п. 4 ст. 226 НК).

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