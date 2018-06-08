348 июня 2018

Наша компания перечисляет сотрудникам фиксированные суммы на проезд в общественном транспорте на работу и обратно. Надо ли начислять НДФЛ и страховые взносы на эти суммы?

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отвечает:

Если сотрудники могут самостоятельно добираться до работы и обратно, то стоимость проезда — это доход в натуральной форме. А значит, надо рассчитать НДФЛ (письмо Минфина от 16.03.2017 № 03-04-06/15198).

Взносы тоже надо начислить. Это подтверждают налоговики (письмо ФНС от 30.10.2017 № ГД-4-11/22062). Раз компенсации расходов на проезд в перечне выплат, которые не облагаются взносами, нет, значит, их нужно начислить (ст. 422 НК, ст. 20.2Закона № 125-ФЗ).

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