На компенсацию не начисляйте НДФЛ и взносы. Но при условии, что каждый из сотрудников подтвердит свои расходы документами (п. 3 ст. 217 НК, подп. 2 п. 1 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ). Для этого потребуется договор с оператором связи. Он докажет, что телефонный номер принадлежит сотруднику. Расходы на связь можно подтвердить счетами и детализированными отчетами оператора. Пусть сотрудники отметят в них служебные звонки. Расшифруют, кому и зачем звонили. Можно обязать работников составлять отдельный отчет о расходах на сотовую связь, если этот вариант удобнее для компании.

Важная статья:

Под видом начальника ИФНС вам может позвонить мошенник

Проверьте, чтобы в должностных инструкциях был перечень обязанностей, при выполнении которых сотрудники пользуются мобильной связью. Порядок расчета компенсации и сроки представления документов закрепите в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. Чтобы не было споров с сотрудниками, укажите в документе, что компания выплатит компенсацию только при условии, что работник документально подтвердит расходы. Установите срок для сдачи подтверждающих документов.

Компенсацию расходов на служебные переговоры можно учесть в налоговых расходах (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>