Учет расходов зависит от того, по какой причине сотрудник не использовал билет.

Первая ситуация — работник пропустил рейс по своей вине. Например, проспал вылет. В таком случае не включайте в расходы авиабилет. Эти затраты не будут экономически обоснованными (п. 1 ст. 252 НК).

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Без риска включайте эти штрафы в расходы

Второй вариант — если компания перенесла командировку по производственным или другим причинам. Чтобы учесть билет в расходах, подтвердите причину документами. Например, письмом контрагента о переносе или отмене переговоров.

Третий случай — если работник не смог вылететь в командировку по независящим ни от него, ни от организации причинам. Например, из-за задержки рейса сотрудник не успевает на следующий самолет. Тогда документально подтвердите причину, по которой пришлось сменить рейс. Это могут быть справка авиа-компании о задержке рейса и билет на стыковочный самолет.

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