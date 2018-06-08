Так как сотрудник не против, заключите с ним дополнительное соглашение об изменении размера оклада (ст. 72 ТК РФ). Если оклад в трудовом договоре не соответствует указанному в штатном расписании, ГИТ при проверке признает это нарушением (ст. 5.27 КоАП РФ).

Удержать излишне выплаченную заработную плату по своей инициативе вы не вправе, для этого нет оснований (ч. первая, третья ст. 137 ТК РФ). Но работник может добровольно внести необходимую сумму в кассу организации или написать заявление с просьбой удержать ее с последующих выплат зарплаты.

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