388 июня 2018

В сентябре на работу приняли водителя. Ошибочно проставили в трудовом договоре оклад, который соответствует другой должности. Зарплату начисляли по «неправильному» окладу. Как быть в таком случае? Работник не против исправления трудового договора. Можно ли вернуть излишне выплаченные средства?

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отвечает:

Так как сотрудник не против, заключите с ним дополнительное соглашение об изменении размера оклада (ст. 72 ТК РФ). Если оклад в трудовом договоре не соответствует указанному в штатном расписании, ГИТ при проверке признает это нарушением (ст. 5.27 КоАП РФ).

Удержать излишне выплаченную заработную плату по своей инициативе вы не вправе, для этого нет оснований (ч. первая, третья ст. 137 ТК РФ). Но работник может добровольно внести необходимую сумму в кассу организации или написать заявление с просьбой удержать ее с последующих выплат зарплаты.

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