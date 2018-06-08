Оформить изменения можно тремя способами: через перемещение, перевод или переименование должности. Выбор конкретной процедуры зависит от трех факторов:

указано ли наименование отдела в трудовом договоре;

меняется ли название должности;

остается ли прежней трудовая функция.

Если структурное подразделение в трудовом договоре не указано, должность и трудовая функция не изменяются, имеет место перемещение работника без перевода или изменения условий трудового договора. В этом случае согласие сотрудника не требуется. Достаточно издать приказ о перемещении. С ним работника нужно ознакомить под подпись (ч. третья ст. 72.1 ТК РФ).

Если наименование отдела внесли в трудовой договор, необходимо оформить перевод. Это допускается только с согласия работника (ч. первая ст. 72.1 ТК РФ).

Если наименования отдела в договоре нет, но у работника меняется название должности, можно оформить перевод или издать приказ о переименовании должности. Выбор способа зависит от того, меняется ли трудовая функция, то есть должностные обязанности. Если да, оформляют перевод. Он требует согласия работника. В случае отказа название должности оставляют прежним.

Если трудовая функция не меняется, то есть содержание работы сотрудника остается прежним, можно переименовать должность. Например, назвать ее «юрист» вместо «юрисконсульт». При этом заключают дополнительное соглашение не о переводе, а об изменении условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ, апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 22 июля 2013 г. по делу № 33–3857/2013). Если работник против переименования должности, работодатель вправе применить статью 74 Трудового кодекса. Сотрудника письменно предупреждают об изменении условий трудового договора не позднее чем за два месяца. Если он откажется от продолжения работы и перевода на другую подходящую работу, трудовой договор расторгают по пункту 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса. Но если возникнет спор, работодателю придется доказать, что изменились организационные или технологические условия труда.