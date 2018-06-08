268 июня 2018

Обязаны ли мы указывать в сведениях о работодателе расчетный счет, ИНН, БИК, банковские реквизиты? Грозит ли компании ответственность за отсутствие этих сведений?

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отвечает:

Обязательно указывать наименование и ИНН работодателя. Если этих сведений в трудовом договоре нет, его нужно дополнить. Недостающую информацию вносят непосредственно в текст договора (ст. 57 ТК РФ).

Обычно в трудовой договор включают раздел «Реквизиты и подписи сторон». Там указывают ОГРН, КПП, БИК, банковские реквизиты, адрес работодателя и т. д. Эти сведения носят справочный характер, административная ответственность за их отсутствие компании не грозит.

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