Обязательно указывать наименование и ИНН работодателя. Если этих сведений в трудовом договоре нет, его нужно дополнить. Недостающую информацию вносят непосредственно в текст договора (ст. 57 ТК РФ).

Обычно в трудовой договор включают раздел «Реквизиты и подписи сторон». Там указывают ОГРН, КПП, БИК, банковские реквизиты, адрес работодателя и т. д. Эти сведения носят справочный характер, административная ответственность за их отсутствие компании не грозит.