В трудовой договор обязательно включают условие об оплате труда: размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты (абз. 5 ч. второй ст. 57 ТК РФ). Прописывают конкретный размер должностного оклада или тарифной ставки. Что касается иных выплат, можно в трудовом договоре указать конкретный размер либо сделать ссылку на коллективный договор или локальный акт, где определены критерии для их начисления.

Сотрудника нужно ознакомить с этими документами под подпись до заключения трудового договора (ст. 8, 68 ТК РФ). Помимо колгодовора, систему оплаты труда может устанавливать положение об оплате труда или правила внутреннего трудового распорядка (ст. 135 ТК РФ). Отсылка к штатному расписанию будет неправомерной, так как в нем нет критериев, по которым начисляют доплаты. Кроме того, работников не знакомят со штатным расписанием под подпись.

Надбавку за стаж работы устанавливают в фиксированном размере и пересматривают нечасто, например, каждые пять лет. Поэтому рекомендуем прописать ее размер в трудовом договоре, экземпляр которого останется на руках у работника. Отсылочный способ больше подходит для того, чтобы закрепить условие о премировании.