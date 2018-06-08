Все виды обязательного социального страхования указывать не требуется. Достаточно включить формулировку «Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами» (абз. 10 ч. второй ст. 57 ТК РФ, определение Санкт-Петербургского городского суда от 16 июня 2011 г. № 33–9102/2011).

Для большей информативности можете взять формулировку из типовой формы трудового договора для микропредприятий. Она выглядит так: «Работник подлежит обязательному пенсионному страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральными законами» (п. 27 Типовой формы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 858).