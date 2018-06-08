Оплатите работнику часы сверхурочного труда.

Работу за пределами нормальной продолжительности нужно оплатить в повышенном размере.

Первые два часа — в полуторном, а следующие часы — в двойном (ст. 152 ТК). И только по желанию сотрудника можно предоставить ему отгул.

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Компания не вправе ограничивать работника в трудовых правах.

Если в трудовом договоре прописать такие условия, на практике они не будут действовать (ст. 9 ТК).

Условие контракта о том, что сотруднику полагается только дополнительное время отдыха за сверхурочку, судьи посчитают нарушением (апелляционное определение Свердловского областного суда от 30.01.2018 № 33–593/2018).

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд (ст. 99 ТК). А вот если сотрудник остается и работает по собственному желанию, сверхурочкой такой труд не считают (письмо Роструда от 02.12.2009 № 3567-6-1).