218 июня 2018

В марте закупили партию товара. Оказалось, что он нам не подходит. В апреле мы сдали его поставщику обратно. Надо ли учитывать покупку в расходах за I квартал? Договор предусматривает право покупателя вернуть товар в любое время.

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отвечает:

В данном случае не учитывайте покупку ни в доходах, ни в расходах.

В расходах компания учитывает траты на товар, когда его реализует [ст. 320 НК]. То есть когда компания получает выручку. В данном случае по условиям договора вы вернули качественный товар, который пролежал на складе. Значит, отражать доходы и расходы не требуется.

Если бы в договоре с контрагентом не было условия, что покупатель вправе вернуть непригодный товар, то возврат надо было бы оформлять как обратную реализацию [письмо Минфина от 18.02.2013 № 03-03-06/1/4213]. Тогда вы отразили бы доходы и расходы на товар в апреле.ё

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