В данном случае не учитывайте покупку ни в доходах, ни в расходах.

В расходах компания учитывает траты на товар, когда его реализует [ст. 320 НК]. То есть когда компания получает выручку. В данном случае по условиям договора вы вернули качественный товар, который пролежал на складе. Значит, отражать доходы и расходы не требуется.

Если бы в договоре с контрагентом не было условия, что покупатель вправе вернуть непригодный товар, то возврат надо было бы оформлять как обратную реализацию [письмо Минфина от 18.02.2013 № 03-03-06/1/4213]. Тогда вы отразили бы доходы и расходы на товар в апреле.ё