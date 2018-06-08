218 июня 2018

Провели сверку с инспекцией. По акту у нас переплата в региональный бюджет по налогу на прибыль. А в федеральный бюджет мы, наоборот, не доплатили. Вправе ли мы зачесть переплату по региональной части в счет федеральной?

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отвечает:

Да, конечно.

Компания вправе зачесть переплату в счет недоимки по этому же виду налога [п. 1 ст. 78 НК]. Это значит, что переплату в региональный бюджет по налогу на прибыль можно зачесть в счет федерального налога.

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