2011 июня 2018

У нас есть недоимка по НДС. Вправе ли мы зачесть переплату по налогу на прибыль в региональный бюджет в счет недоимки по НДС?

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отвечает:

Да, так можно сделать. Кодекс разрешает зачет платежей, если налоги одного вида [п. 1 ст. 78 НК]. Налог на прибыль федеральный, несмотря на то что компании его платят и в федеральный, и в региональный бюджеты [ст. 13 НК].

НДС тоже федеральный налог. Это значит, что переплату по налогу на прибыль компания вправе зачесть в счет недоимки по НДС. Причем не важно, какую часть прибыльного налога будет засчитывать компания: которую перечислила в федеральный или региональный бюджет. Зачесть в счет НДС можно любую из частей.

Для зачета подайте заявление в ИФНС не позднее трех лет со дня уплаты налога. Если переплата образовалась из-за того, что компания перечислила больше авансов, три года считайте с даты, когда представили годовую декларацию [постановление Президиума ВАС от 28.06.2011 № 17750/10].

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