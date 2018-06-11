Не удерживайте НДФЛ за спецодежду, если работники ее вернут.

Необходимо удержать НДФЛ, если компания становится налоговым агентом, когда платит «физику» доход. Правило распространяется и на доходы в натуральной форме. Например, когда компания передает работнику в собственность имущество (ст. 211 НК).

Иногда НДФЛ не нужно удерживать. Если перчатки, ботинки и жилет необходимы сотруднику только для работы и их выдают в пользование на время, то у него не возникает материальной выгоды, так как комплект остается в собственности компании (письмо Минфина от 16.01.2017 № 03-04-06/1222). Значит, нет объекта налогообложения для НДФЛ.

Компания выдает спецодежду и средства защиты, если работа связана с загрязнением, вредными, опасными условиями труда или сотрудник работает в особых температурных условиях (ст. 212, 221ТК). А с 18 марта 2018 года водители в темное время суток обязаны надевать жилет со светоотражающими полосками (постановление Правительства от 12.12.2017 № 1524).

Когда у комплекта истечет срок использования, его больше носить нельзя. Старую спецодежду утилизируют. Примите от сотрудника старые перчатки, ботинки, жилет и выдайте новые.