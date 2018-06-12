Безопаснее учесть стоимость программного обеспечения в первоначальной стоимости оборудования.

Иногда компании единовременно списывают траты на покупку права использовать программу (подп. 26 п. 1 ст. 264 НК). Но в таком учете есть налоговые риски, тем более если речь о программе для оборудования.

Первоначальную стоимость основного средства определяют по правилам бухучета. Кроме договорной цены самого актива, в его стоимость входят все затраты, чтобы привести его в пригодное состояние для использования (п. 8 ПБУ 6/01).

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Инспекторы считают, что траты на программу тоже нужно учесть в первоначальной стоимости (письмо ФНС от 13.05.2011 № КЕ-4-3/7756).

В вашем регионе судебная практика по вопросу не сложилась. Но известны случаи, когда судьи решали, что компания вправе списать программу отдельно (постановление ФАС Московского округа от 14.11.2013 № А40-120812/12). При этом судьи учли, что оборудование могло работать и с другим программным обеспечением, а не только с тем, которое инспекция требовала учесть в первоначальной стоимости.