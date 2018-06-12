2812 июня 2018

Решили взять сотрудника на почасовую оплату. Как рассчитать стоимость одного часа, чтобы записать в трудовой договор?

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отвечает:

Сумму почасовой оплаты рассчитайте из плановой годовой оплаты и количества часов работы в год по норме.

Компания самостоятельно определяет порядок, как рассчитать стоимость одного часа труда. Например, можно посчитать годовую оплату и затем эту сумму разделить на количество рабочих часов в год. В контракте пропишите условие о почасовой оплате и тарифную ставку за час рабочего времени.

Учитывайте, что зарплата в разных месяцах будет отличаться. Ведь в отличие от оклада почасовая оплата зависит от количества часов в месяце по рабочему графику.

При этом, если сотрудник отработал норму рабочего времени по производственному календарю, его зарплата не может быть меньше минималки (ст. 133 ТК). Иначе сотруднику нужно будет доплатить до минимального заработка.

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