3212 июня 2018

Работник ездил в командировку на собственном автомобиле. В дороге сотрудник заправлял машину за свой счет и получал кассовые чеки. Кассовые документы прикрепил к авансовому отчету. Мы вправе заявить вычет по тратам на бензин в служебной поездке?

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отвечает:

Рискованно заявлять вычет по чекам, даже когда траты на ГСМ командировочные.

Компания вправе заявить НДС к вычету не только по счету-фактуре. Можно записать в книгу покупок другие документы, если речь о расходах на командировку и в чеке НДС прописали отдельно (п. 7 ст. 171 НК).

По правилам в книгу нужно записать реквизиты бланка строгой отчетности (п. 18 приложения 4 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Кассовый чек не признают первичным документом, если в нем нет подписей продавца и покупателя.

Безопаснее не заявлять вычет (письмо Минфина от 24.01.2017 № 03-07-11/3094). В следующую поездку отправьте работника с доверенностью и попросите, чтобы он получал счета-фактуры на покупку бензина.

Если платите работнику компенсацию за то, что он использует свой автомобиль по делам компании, списать отдельно траты на бензин не получится (письмо Минфина от 10.04.2017 № 03-03-06/1/21050).

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