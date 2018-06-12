Рискованно заявлять вычет по чекам, даже когда траты на ГСМ командировочные.

Компания вправе заявить НДС к вычету не только по счету-фактуре. Можно записать в книгу покупок другие документы, если речь о расходах на командировку и в чеке НДС прописали отдельно (п. 7 ст. 171 НК).

По правилам в книгу нужно записать реквизиты бланка строгой отчетности (п. 18 приложения 4 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Важная статья:

Стало сложнее списывать расходы на бензин

Кассовый чек не признают первичным документом, если в нем нет подписей продавца и покупателя.

Безопаснее не заявлять вычет (письмо Минфина от 24.01.2017 № 03-07-11/3094). В следующую поездку отправьте работника с доверенностью и попросите, чтобы он получал счета-фактуры на покупку бензина.

Если платите работнику компенсацию за то, что он использует свой автомобиль по делам компании, списать отдельно траты на бензин не получится (письмо Минфина от 10.04.2017 № 03-03-06/1/21050).