Не нужно платить НДС с доходов за счет курсовой разницы.

Объекты налогообложения НДС прописаны в статье 146 НК. Курсовой разницы нет в перечне объектов налогообложения, поэтому налог не начисляют.Особенности расчета НДС связаны с реализацией товара, у которого цену прописали в условных единицах или иностранной валюте. При этом налоговую базу нужно посчитать по курсу Центробанка на дату отгрузки.

Если контрагенты зафиксировали курс в договоре, то получится разница между ценой в первичных документах и счетом-фактурой. Но на сумму налога это не повлияет (письмо Минфина от 28.12.2017 № 03-07-09/87714).

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