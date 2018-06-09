189 июня 2018

Компания оформляет сотрудничество с водителем‑предпринимателем. Можно ли нанять его по гражданскому договору?

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отвечает:

Важно понять, о каком характере сотрудничества идет речь. Если водитель будет оказывать услуги на постоянной основе и подчиняться трудовому распорядку компании, нужно заключить трудовой договор.

Если же услуга разовая, это нетрудовые отношения. С предпринимателем можно заключить гражданско-правовой договор. При этом не важно, есть ли у водителя основное место работы по трудовому договору.

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